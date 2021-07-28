В России осудили "украинских шпионов"

Ростовский областной суд признал россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в государственной измене и шпионаже, сообщает Укринформ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Д.Н. Лобову и гражданину Республики Армения А.Р. Хачатряну по ст. 275 "государственная измена" и ст.276 "шпионаж". Действуя в интересах украинского ОПК, они занимались сбором сведений", - говорится в сообщении.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ уточняют, что фигуранты дела якобы собирали данные о клистронах, входящих в состав зенитно-ракетных систем С-300, и передавали образцы в Украину.

По версии российской спецслужбы, Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, а Хачатрян перемещал образцы в Украине через людей, живущих на российско-украинской границе.

"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.

Дениса Лобова приговорили к 9,5 годам, Арарата Хачатряна - до 10 лет и 5 месяцев. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

После начала российской агрессии в Украине спецслужбы РФ регулярно отчитываются перед властью об огромном количестве "шпионов" и "агентов", которых ежегодно разоблачают. Так, в феврале этого года президент РФ заявил, что за 2020 год "удалось прекратить деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов спецслужб других стран".

До этого с 2003 по 2007 годы по статьям о госизмене и шпионаже всего были осуждены в РФ 276 человек. А с 2015 по 2019 годы по этим же статьям - более 2600 граждан.