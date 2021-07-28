Причину взрыва на химзаводе в ФРГ до сих пор не выяснили

По последним данным, в результате взрыва на химическом заводе западногерманского Леверкузена погибли два человека, 31 человек ранен. Еще пятерых до сих пор ищут, сообщает Deutsche Welle.

Полиция начнет расследование на месте взрыва в западногерманском Леверкузене 29 июля. Первичная проверка планируется вместе с экспертом и ответственным представителем химического парка. Причина трагедии до сих пор не выяснена.

Сейчас первоочередной задачей является поиск пропавших сотрудников. По официальным данным, в результате взрыва погибли два человека, 31 человек получил ранения и еще пять человек считаются пропавшими без вести.

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Напомним, взрыв прогремел утром 27 июля. По словам руководства предприятия, авария произошла на установке по сжиганию опасных отходов химического парка.

Сначала после взрыва жителей города просили закрыть окна и не выходить на улицы. На месте аварии взяли пробы воздуха. Согласно первым полученным результатам, опасности для людей нет.

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