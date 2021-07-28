Причину взрыва на химзаводе в ФРГ до сих пор не выяснили

По последним данным, в результате взрыва на химическом заводе западногерманского Леверкузена погибли два человека, 31 человек ранен. Еще пятерых до сих пор ищут, сообщает Deutsche Welle.

Полиция начнет расследование на месте взрыва в западногерманском Леверкузене 29 июля. Первичная проверка планируется вместе с экспертом и ответственным представителем химического парка. Причина трагедии до сих пор не выяснена.

Сейчас первоочередной задачей является поиск пропавших сотрудников. По официальным данным, в результате взрыва погибли два человека, 31 человек получил ранения и еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, взрыв прогремел утром 27 июля. По словам руководства предприятия, авария произошла на установке по сжиганию опасных отходов химического парка.

Сначала после взрыва жителей города просили закрыть окна и не выходить на улицы. На месте аварии взяли пробы воздуха. Согласно первым полученным результатам, опасности для людей нет.