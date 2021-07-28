Украина ужесточает правила въезда: что изменится

Украина изменяет правила пересечения границы, в частности вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой вспышки. Для граждан Украины, которые выехали до момента вступления постановления в силу, возврат домой будет беспрепятственным. Со вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19", - сказал он.

При этом, по словам министра, иностранцы при отсутствии полного курса вакцинации должны иметь негативный результат теста, страховой полис.