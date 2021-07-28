Украина вводит обязательную самоизоляцию для всех въезжающих из Индии и РФ

Украина изменяет правила пересечения границы, в частности, обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Особенному контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы и украинцы, которые прибыли из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней в этих странах – они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности ее досрочного прекращения", - сказал он.