Синоптик рассказала, когда отступит жара

Синоптик рассказала, когда отступит жара

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда отступит жаркая погода﻿ и в Украину придет прохлада. 

Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook﻿.

По прогнозу Диденко, жаркая погода будет держаться в Украине до начала следующей недели. Существенное снижение температуры ожидается 3 августа. 

Однако стоит отметить, что завтра, 29 июля, в Украине будут наблюдаться кратковременные дожди, которые принесут немного свежего воздуха. 

"Жара временами донимающая, но надо согласиться, что это не +35...+39 ºC, которые недавно грызли, пекли и кусали. И ночи уже явно милосерднее, из окна ночной воздух – хоть пей. Лето сейчас особенно хорошее", – пишет Диденко. 

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