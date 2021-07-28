Синоптик рассказала, когда отступит жара

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда отступит жаркая погода﻿ и в Украину придет прохлада.

Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook﻿.

По прогнозу Диденко, жаркая погода будет держаться в Украине до начала следующей недели. Существенное снижение температуры ожидается 3 августа.

Однако стоит отметить, что завтра, 29 июля, в Украине будут наблюдаться кратковременные дожди, которые принесут немного свежего воздуха.