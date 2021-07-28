Синоптик рассказала, когда отступит жара
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда отступит жаркая погода и в Украину придет прохлада.
Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook.
По прогнозу Диденко, жаркая погода будет держаться в Украине до начала следующей недели. Существенное снижение температуры ожидается 3 августа.
Однако стоит отметить, что завтра, 29 июля, в Украине будут наблюдаться кратковременные дожди, которые принесут немного свежего воздуха.
"Жара временами донимающая, но надо согласиться, что это не +35...+39 ºC, которые недавно грызли, пекли и кусали. И ночи уже явно милосерднее, из окна ночной воздух – хоть пей. Лето сейчас особенно хорошее", – пишет Диденко.