Кабмин назначил Чауса главой Черниговской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначения Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА), сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Чаус является заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргазвыдобування" группы "Нафтогаз".

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы указанной облгосадминистрации.