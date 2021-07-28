Кабмин изменил условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны

В случае, если регионы в Украине будут переходить из "зеленой" в любую другую зону карантина, там могут не закрывать учреждения образования. Об этом в ходе заседания правительства в среду, 28 июля, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Страна.ua.

Однако для этого нужно, чтобы 80% их сотрудников были вакцинированы.

То есть, по словам руководителя Минздрава, если регион из "зеленой" перейдет в "желтую", "оранжевую" или даже "красную" зону, учреждения образования там смогут продолжить работу. Для этого в них должно быть полностью привито от коронавируса от 80% сотрудников.