Полиция получила сообщение о минировании ЧАЭС

В полицию поступило сообщение о заминировании Чернобыльской атомной электростанции и возможном взрыве. Об этом ссылаясь на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, сообщает Вести.

Уведомление о минировании поступило около 13 часов.

"Подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятия о возможной угрозе и повышенное внимание в связи с введенными мерами безопасности.

На данный момент информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения, приоритетным направлением действий является безопасность людей, которые в данный момент находятся в Зоне отчуждения", - говорится в сообщении Госагентства.

На предприятии объявлен режим аварийной готовности, выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы.