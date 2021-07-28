Межбанк: падение доллара сменилось ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ снижение котировок безналичного доллара сменилось ростом после того, как Национальный банк вновь вышел с интервенцией по методу «выбора лучшей цены» и купил порядка 20 млн долларов в районе 26,84 гривен.

Участники торгов увидели в действиях НБУ желание затормозить снижение на текущих значениях. Спекулянты бросились фиксировать прибыль по своим сделкам; это вызвало рост котировок до 26,94 гривен на покупке и 26,98 гривен на продаже. «Тушить» возникший ажиотаж вышел «Укргазбанк»: его продажи валюты успокоили покупателей и вынудили выжидавших продавцов тоже выставить свои заявки.

Очень интересно сейчас на наличном рынке. Утром ценник опустился до 26,92-26,93 гривен – по такой цене наличного «американца» продавали крупные оптовые обменники столицы. Скачок безналичного доллара на межбанке пока не отразился на настроениях наличного, т.к. основная масса клиентов уже настроилась на нисходящий тренд по доллару. Правда, в некоторых городах курс вырос на пару копеек по сравнению с утренними котировками, но говорить о развороте или даже коррекции падения пока рано.

Евро на FOREX, выросший вчера до отметки 1,1840 доллара, сегодня опустился до 1,1800 доллара. Наличный евро, как и доллар, не успевает реагировать на резкие колебания: в первой половине дня его продают по 31,72-31,75 гривен, хотя местами уже подняли ценник до 31,80 гривен.

Российский рубль в первой половине дня укрепился с 73,80 до 73,40 рублей за доллар. В Киеве стабильность: как и вчера, большинство обменных пунктов продают наличный рубль по 3,65 гривны за 10 рублей; опять появились предложения по 3,64 гривны за 10 рублей.