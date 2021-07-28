Дожди заполоняют Украину: прогноз погоды на 29 июля

Дожди с грозами заполоняют все большую территорию Украины. Теперь ими будет охвачены еще и восточные области. При этом, на юге страны синоптики снова прогнозируют﻿ аномальную жару.

Итак, в четверг, 29 июля, наиболее прохладная погода ожидается на западе страны – от 26 до 29°С днем и, соответственно, на 10 отметок ниже ночью. В то же время, на Закарпатье днем будет несколько теплее – около 28-30°С, ночью же наоборот – всего 15-17°С. В центре и на севере ожидается 28-31°С днем и от 16 до 20°С ночью. На востоке и в Крыму будет наиболее умеренная температура – около 30-32°С днем и от 17 до 21°С ночью. А вот на юге будет снова аномально жарко – днем от 32 до 35°С, ночью – 19-22°С.

Дожди и грозы с запада и севера 29 июля доберутся и до восточных областей. На юге же и в Крыму будет облачно с прояснениями. При этом, на юге ожидается сильный ветер – 11-18 км/час, местами шквалы до 22 км/час, а в Крыму будет наиболее спокойно – около 4-7 км/час в среднем. В центре, а также на севере и на западе будет небольшой ветер от 7 до 14 км/час, на востоке – 4-11 км/час в среднем, в Луганской области до 18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются грозы. В западных и центральных областях, в отдельных районах, – град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). В восточных, а также в Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской , Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 29 июля ожидается температура от 19 до 31°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и гроза.