Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ сначала установил очередной годовой минимум, а затем развернулся и пошел в рост. Сразу несколько факторов послужили причиной для этого.

Ключевым моментом, серьезно подействовавшим на настроения участников рынка, стал более плотный режим интервенций Национального банка. Если вчера он выкупал излишки по цене сначала 26,86, а затем 26,85 гривен, то сегодня с утра вышел с интервенцией по методу «выбора лучшей цены» в районе 26,84 гривен. Это было воспринято и покупателями, и продавцами, как близость очередного «дна» по доллару.

Кроме того, выплаты компенсации экспортерам (сегодня им были направлены еще 1,5 млрд гривен) снизили потребность в гривне, и объемы на продажу хоть и оставались достаточно существенными, но были гораздо меньше вчерашних. И рынок сразу это почувствовал.

Наконец, свою роль сыграли спекулянты: тонко ощущая настроения рынка, они спровоцировали начало роста, затем к покупкам подключились реальные клиенты-импортеры, и котировки не просто отыграли утреннее снижение, а к вечеру поднялись выше стартового уровня.

Закрыли торги среды на 6 копеек и на покупке, и на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,87/26,98 (покупка/продажа).

Торги среды вновь открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка по цене 26,888 гривен прошла в 09:29. Изначальная попытка продавцов поднять ценник ни к чему не привела: покупатели были твердо настроены на снижение. На помощь опять пришел Национальный банк: после 10 утра он начал аккуратно выкупать все предложения на продажу в районе 26,84 гривен. Торговля стабилизировалась и вплоть до начала обеденного перерыва проходила в диапазоне 26,86-26,86 гривен. Во время обеда на рынок начали прибывать покупатели. После 14:00 котировки пошли в рост, быстро поднявшись выше 26,90 гривен. Похоже, на Институтской решили воспользоваться «старыми связями» и попросили о помощи «Укргазбанк»: тот вышел с продаже в районе 26,94-26,95 гривен и сбил нарастающий ажиотаж, после чего котировки несколько снизились.

Котировки закрытия – 26,92/26,94 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился почти в 1,5 раза по сравнению с вторником и составил 212 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8516 гривен.

Официальный курс доллара на 29 июля установлен на отметке 26,8628 гривен за доллар, снижение на 4,32 копейки.

Официальный курс евро на 28 июля установлен на отметке 31,7021 гривны за евро, снижение на 7,93 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1808. Сегодня евро не смог продолжить вчерашний рост и скорректировался до 1,1783 доллара, но к вечеру опять пытается расти.

Российский рубль торговался сегодня между уровнями 73,40 и 73,80 рубля за доллар, незначительно укрепившись по сравнению с вчерашним днем. Состоянием на 19:00 он зажат в узком диапазоне 73,67-73,72 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и вчера, продавали по 3,64-3,65 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Несмотря на активные действия Национального банка по сдерживанию дальнейшего укрепления гривны, говорить об окончании нисходящего тренда по доллару еще рано. Логично предположить, что после столь существенного укрепления национальной валюты, в результате которого безналичный доллар установил новый годовой минимум, можно ожидать незначительную коррекцию и тест уровня 27 гривен снизу. Этому будет способствовать снижение потребности экспортеров в гривне из-за выплат компенсации НДС. Однако уже в ближайшее время гривна продолжит отвоевывать все новые уровни, этому будут способствовать свежие поступления от продаж агропродукции за рубеж. Учитывая заявление Нацбанка, что с 1 августа он снизит объемы проводимых интервенций, можно предположить, что в августе гривна может добиться новых успехов.

Наличный доллар в столице днем опускался до 26,92-26,93 гривен: по такой цене его продавали оптовые обменники. К вечеру ценник подняли до 26,95-26,96 гривен, исключительно из-за ситуации на межбанке. Завтра утром продажи стартуют с 26,96-26,97 гривен, а дальше все будет зависеть, захочет ли безналичный доллар проверить на прочность уровень 27 гривен или под давлением продаж котировки опять поползут вниз.

Наличный евро опять попал под влияние двух разнонаправленных факторов: на FOREX евро несколько снизил, а в Украине наличный доллар к вечеру подорожал. Как результат, в течение дня ценник на евро колебался в пределах 31,75-31,80 гривен, по нескольку раз меняя направление изменения цены. В интервале 31,75-31,80 гривен евро начнут продавать и завтра утром. Дальше все будет зависеть от того, куда пойдет ли тренд на межбанке.

Что касается наличного рубля, остается лишь подтвердить сделанное нами вчера предположение, что его цена в пределах 3,64-3,67 гривен за 10 рублей сохранится до конца этого месяца. Однако уже в первых числах августа ситуация может сильно измениться.