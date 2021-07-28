За год Укрспирт продал больше половины спиртзаводов

По состоянию на 28 июля в управлении госпредприятия "Укрспирт" находятся 16 мест проведения деятельности (МПД). При этом годом ранее количество заводов достигало 41 ед, сообщает UBR.

Следовательно, за год "Укрспирт" продал большинство объектов – 25.

"Еще в прошлом году предприятие праздновало 10-летие с 41 МПД (заводами), а сегодня празднует 11 лет уже с 16 МПД. За 11 лет существования… были разные периоды, но 2020 стал переломным – годом подготовки к приватизации и рекордных финансовых показателей" , – рассказал глава "Укрспирта" Сергей Блескун.

По его словам, предприятию становится работать все труднее. Потому что приватизация является сложным процессом, который требует дополнительных затрат. Кроме того, нужно оптимизировать количество работников.

К тому же предприятие уже год работает в конкурентных условиях с другими частными заводами, которые более гибко ведут себя на рынке, что приводит к оттоку клиентов госпредприятия, добавил Блескун.

"Несмотря на эти обстоятельства, я бы хотел выделить две очень важные вещи: все социальные гарантии "Укрспирт" выплачивал своим работникам и в дальнейшем будет выплачивать; "Укрспирт" не останется с долгами" , – указал глава предприятия.

Также он подчеркнул, что "Укрспирт" нацелен на окончание процесса приватизации заводов.

Напомним, в мае 2021 г. были приватизированы три объекта спиртовой отрасли, общая стоимость продажи которых составила 205 млн грн. Дороже всех удалось продать на аукционе 20 мая имущество Иваньковского спиртзавода – за 90 млн грн, что выше стартовой цены в 4,4 раза.