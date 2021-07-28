В Польше автобус с детьми попал в ДТП, много пострадавших

В Польше в среду, 28 июля, в ДТП попал автобус, в котором 44 ребенка возвращались из летнего лагеря. В результате аварии пострадали 12 человек, сообщает Обозреватель.

Грузовик после ДТП. Источник: RMF 24

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в селе Неджев Второй (Кутновский повят, Лодзинское воеводство).﻿

Автобус врезался в грузовик. Источник: RMF 24

Известно, что автобус с пассажирами ехал по автостраде А1. По неустановленным причинам водитель нарушил ПДД и въехал в кузов грузовика.﻿

Фура перевернулась. Источник: RMF 24

В полиции сообщили, что травмы всех пострадавших не были серьезными, в основном это ссадины, порезы и синяки.﻿

На месте работали экстренные службы. Источник: RMF 24

Среди травмированных – дети от 12 до 16 лет, а также водитель автобуса. Последний получил травмы легкой степени тяжести.﻿

В Польше автобус с детьми попал в ДТП. Источник: RMF 24

На месте столкновения работали правоохранители. Они установили, что оба водителя – автобуса и грузовика – находились за рулем трезвыми.﻿

Авария с автобусом в Польше. Источник: RMF 24

Также известно, что несовершеннолетние возвращались домой в Пясечинский повят из лагеря в Валче.﻿

Движение по дороге несколько часов было заблокировано. Источник: RMF 24

Как видно на фото с места происшествия, грузовик в результате столкновения упал на бок. Видимо, удар был сильным из-за большой скорости.﻿

В грузовике выбило переднее стекло. Источник: RMF 24

Оба транспортные средства получили заметные повреждения. После ДТП движение по трассе было затруднено, а полиция рекомендовала объезжать указанный участок.

Автобус вез детей из летнего лагеря. Источник: RMF 24

Авария случилась 28 июля. Источник: RMF 24

Место ДТП. Источник: RMF 24

Точные причины происшествия устанавливаются. Источник: RMF 24

Среди пострадавших есть дети. Источник: RMF 24