Эрдоган решил начать полноценную добычу газа в Черном море

Власти Турции захотели наладить полноценную добычу газа в Черном море к 2023 году. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии сжигания первого газа, добытого из тестовой скважины Türkali-2 на месторождении «Сакарья», сообщает Лента.Ру.

Его слова приводит телеканал NTV.﻿ Президент Турции отметил, что технические возможности в сфере бурения позволили стране прекратить внешнюю зависимость от импортного топлива. Он подчеркнул, что за последний год в общей сложности было открыто пять буровых скважин.

Помимо строительства систем добычи на шельфе, ведется работа по созданию наземных газоперерабатывающих заводов и инфраструктуры для транспортировки газа. Ожидается, что первая фаза разработки черноморского газового месторождения начнется в 2023 году.

О том, что страна нашла в Черном море залежи газа, Эрдоган объявил в 2020 году. Объем запасов превышает 400 миллиардов кубометров. В 2019 году главным поставщиком газа в Турцию была Россия — на ее долю пришлось 33,6 процента. На втором месте оказался Азербайджан (21,2 процента).