"Казанский стрелок" захотел пожизненное вместо психбольницы
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев предпочел пожизненный срок психбольнице, об этом российским РИА Новости рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.
"Галявиев скорее хочет в колонию на пожизненный срок, чем на принудительное лечение в больнице", - сказала Меркачева.
По ее словам, юноша заявил, что опасается лечиться в казанской больнице - боится мести.
Кроме того, правозащитница рассказала, что Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные.