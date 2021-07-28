"Казанский стрелок" захотел пожизненное вместо психбольницы

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев предпочел пожизненный срок психбольнице, об этом российским РИА Новости рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Галявиев скорее хочет в колонию на пожизненный срок, чем на принудительное лечение в больнице" , - сказала Меркачева.

По ее словам, юноша заявил, что опасается лечиться в казанской больнице - боится мести.

Кроме того, правозащитница рассказала, что Галявиев находится в трехместной камере, отношения с соседями у него нормальные.