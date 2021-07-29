В Минздраве рассказали об особенностях "Дельты" в Украине

Главный санврач Игорь Кузин рассказал об особенностях штамма коронавируса Дельта в Украине, сообщает Новое время.

Считается, что штамм Дельта распространяется в два раза быстрее, чем штамм Альфа, который изначально циркулировал в Украине, сказал Кузин во время брифинга. Также есть предварительные данные, что у штамма Дельта более тяжелое течение и после заражения в 2,6 раза возрастает необходимость в госпитализации.

«Невозможно с уверенностью сказать, что штамм приводит к большему показателю летальности. По тем странам, которые сейчас отчитываются, достаточно высокие показатели по охвату вакцинацией, поэтому пока это не подтверждено окончательно, но точечные данные есть» , — сказал Кузин.

По данным Минздрава, для штамма Дельта может быть характерен повышенный риск повторного заражения, а одна и две дозы вакцины защищают от него не так эффективно, как от штамма Альфа. Тем не менее вакцины эффективно защищают от симптоматического течения COVID-19, риска смерти и осложнений, в том числе от Дельта-штамма. Кузин призвал украинцев как можно быстрее вакцинироваться.

По словам главного санврача, клиническое течение COVID-19 после заражения штаммом Дельта в Украине не отличается от обычной коронавирусной болезни, но «есть единичные сообщения о том, что не всегда работают обычные схемы лечения».