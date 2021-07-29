Налоговая амнистия: какие активы можно задекларировать

ГУ ГНС во Львовской области информирует, какой перечень и объем активов могут быть задекларированы в соответствии с Законом о налоговой амнистии, сообщает ЛигаБизнес.

Декларированию будут подлежать валютные ценности (кроме средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, размещенные как в Украине, так и за рубежом, которые были приобретены до 1 января 2021 года и которые в момент их получения подлежали налогообложению в Украине, но из них не были уплачены налоги и сборы.

То есть активы, приобретенные после 1 января 2021 года, подлежат налогообложению в обычном порядке - получив доход с источником происхождения из Украины или за ее пределами, плательщик налога обязан в конце года подать декларацию и уплатить налог.

Не могут быть объектами декларирования наличные средства, а так же активы, приобретенные декларантом в результате совершения уголовных правонарушений, а также активы декларанта, которые находятся на счетах финансовых учреждений и/или расположенные на территории страны, признанным государством - агрессором или имеющие источник происхождения из такой страны.

Законом четко определен перечень и объем активов, источники приобретения которых в случае неиспользования физическим лицом права на представление добровольной декларации, считаются такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, в частности, в части определения стоимости недвижимого имущества. Среди них:

квартиры общей площадью, которая не превышает 120 кв.м., или имущественные права на такую квартиру;

жилые дома общей площадью, которая не превышает 240 кв.м., или недостроенные дома такой же площади (при условии наличия права собственности на земельный участок);

нежилые здания некоммерческого назначения или недостроенные жилые здания некоммерческого назначения площадью до 60 кв.м.;

земельные участки, размер которых не превышает норму безоплатной передачи, определенных Земельным кодексом Украины;

одно транспортное средство личного некоммерческого использования, за исключением транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 и больше лиц, легкового автомобиля с объемом двигателя не менее 3 тыс. куб. см или среднерыночной стоимостью свыше 375 размеров минимальной зарплаты, мотоцикла с объемом двигателя больше 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера, право собственности на который было зарегистрировано на момент декларирования;

другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тыс. грн.

Начисление и уплата сбора специального добровольного декларирования относительно таких активов не осуществляется.

То есть если лицо работало неофициально или получало зарплату "в конверте", но общая сумма его дохода не превысила 400 тыс. грн. или же он приобрел квартиру площадью до 120 кв.м. до 1 января 2021 года, он может воздержаться от представления декларации. Даже в таком случае, соответствующие активы будут считаться такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством.

В то же время, представление единоразовой (специальной) добровольной декларации не является отдельным специальным порядком официального признания или подтверждения государством фактов возникновения, перехода или прекращения прав на активы, относительно которых подается такая декларация.

Напомним, с 1 сентября начнется добровольное декларирование активов.