Главный санврач рассказал, когда украинцы смогут снять маски

Отмена масочного режима в Украине в ближайшее время не планируется.

Об этом в интервью "Украинской правде﻿" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В мае американский Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендовал гражданам, вакцинированным от корнавируса, находиться в общественных местах без масок. Но уже 27 июля в связи с распространением более агрессивного штамма "Дельта" в США решили вернуться к ношению масок.

Отвечая на вопрос журналиста, планируется ли в Украине разрешить вакцинированным гражданам не носить маски в общественных местах, Кузин ответил:

"Нет, мы пока такого не рассматриваем. Хочу вернуться к тому решению Центра контроля и профилактики болезней - несмотря на то, что они действительно сначала давали такую ​​рекомендацию, затем они внесли коррективы и ограничения относительно ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок. Мы можем рассматривать отмену масок только тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована и когда появится гарантия, что ни один человек, который снимет маску в общественном месте, не имеет риска передать инфекцию."

Таким образом, осень и зиму украинцам предстоит провести в масках

Главный санврач увидел в соблюдении масочного режима дополнительное преимущество.