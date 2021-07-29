Депутаты "Голоса" объявили бойкот руководству партии

Большинство депутатов "Голоса" не будут брать участие в съезде партии. Об этом написала в Facebook пятый номер в партийном списке нардеп Александра Устинова.

"К сожалению руководство в лице Киры Рудик и контролируемый им политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а за лояльностью к руководству", - сообщила Устинова.

Устинова напомнила, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек потребовали от Киры Рудик покинуть руководство партии и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах, изменив устав на более демократичный.

Пятый номер "Голоса" призвала депутатов всех уровней бойкотировать предстоящий съезд, написав, что партия "Голос" на данный момент является партией оного человека - Киры Рудик.