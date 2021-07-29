Кузин рассказал, кто принимает решение о смешивание вакцин от COVID-19

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать исключительно врач, который направляет человека на вакцинацию, сообщил замминистра здравоохранения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Основная рекомендация заключалась в том, что, по сути, разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма. Смешивание той или иной вакцины - это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию", - сказал главный государственный санврач Игорь Кузин. интервью.

По словам Кузина, врач может принять такое решение только в нескольких случаях:

если после первой дозы у пациента была тяжелая побочная реакция;

из-за гуманитарных проблем.

Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ей второй раз. Замминистра добавил, что комбинировать можно или мРНК-вакцины (Moderna и Pfizer), или первая доза AstraZeneca, а вторая мРНК-вакциной. Смешивания других типов вакцин пока не предусмотрено.