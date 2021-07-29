В России среди лета два региона засыпало снегом

В Магаданской области и на Чукотке в России выпал июльский снег. В частности, один з очевидцев опубликовал видео с зимними осадками на перевале "Дедушкина лысина" в Хасынском округе, сообщает УНИАН.

"Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался", - сказал автор.



Как сообщают местные СМИ, в некоторых районах ожидаются заморозки до -4 градусов.

"Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем", - заявили метеорологи﻿.

А на Колыму уже пришли первые заморозки до минус 3-4 градусов.