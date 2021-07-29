На Аляске зафиксировали первые волны цунами
Первые волны цунами зафиксировали в четырех районах Аляски после землетрясения магнитудой 8,2 балла. Об этом говорится в заявлении Американского центра по предупреждению о цунами (NWS) в Twitter, сообщает Лента.Ру.
Речь идет о районах рядом с городами Санд-Пойнт, Кинг-Коув, Кадьяк и Олд-Харбор.
При этом позднее NSW написали, что все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты.
Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чигник, на глубине более 17 километров.
"Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения", — говорилось в сообщении метеорологической службы.