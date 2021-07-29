В столичном супермаркете заметили работника в футболке с гербами РФ

В одном из супермаркетов Киева местные активисты заметили работника в футболке с российскими гербами, сообщает Новое время.

При этом, как видно на обнародованном в соцсетях видео, после сделанного ему замечания мужчина сделал вид, будто не знает значения изображенной на его одежде символики.

Возмущенные люди потребовали, чтобы он немедленно переодел провокационную футболку или хотя бы вывернул ее наизнанку, чтобы гербов РФ не было видно.

После этого работник магазина сбежал в подсобное помещение.