Разумков считает неразумными заявления оппозиции о "сносе власти"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плохим знаком для государства громкие заявления оппозиционных политиков о "сносе власти".

Разумков считает, что люди имеют право выражать свою позицию, но обещания радикальных действий могут принести вред для страны.

На вопрос журналиста Телеграмм канала "ПавловскийНьюз"﻿ , является ли причиной для возможных протестов осеннее повышение тарифов, Разумков ответил отрицательно. По его мнению, депутаты уже предприняли несколько шагов для сглаживания социального напряжение в этой сфере: возвращена стоимость 90 коп. при потреблении менее 100 киловатт, а жителям домов возле АЭС предоставлена возможность дополнительно экономить расходы на свет.

Напомним, что о возможном "сносе" власти будущей осенью заявлял нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.