Дожди уходят на юго-восток: где по прогнозу выглянет солнце 30 июля

С основной части Украины уйдут дожди. Они останутся только в некоторых областях центра и севера, но зато перейдут на восток и частично на юг страны. В остальных регионах снова настанет солнечная погода﻿. Практически по всей Украине немного потеплеет, а на юге – наоборот, спадет жара.

Итак, в пятницу, 30 июля, в большинстве западных, центральных, восточных областей и на севере страны ожидается температура воздуха 27-30°С днем и от 15 до 20°С ночью. В то же время, на Закарпатье, в Днепропетровской, Луганской областях и в Крыму ожидается 29-31°С днем и от 15 до 22°С ночью. На юге будет наиболее жарко, но днем температура немного спадет, по сравнению со вчера – будет около 30-33°С, ночью – 20-23°С.

Дожди и грозы покинули запад, почти весь центр страны и частично север. В то же время, они перейдут на восток и на юг, кроме Одесской области. Продолжаются дожди и в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. На остальную территорию вернется солнце и небольшая облачность.

На севере частично будет крайне ветрено – 11-14 км/час в среднем, в Черниговской области возможны шквалы до 22 км/час. На востоке, в центре и на юге страны средняя скорость ветра будет составлять 7-14 км/час, местами до 18 км/час. На западе – 4-11 км/час в среднем, местами также возможен ветер до 18 км/час. И в Крыму традиционно будет наименее ветрено – около 4-7 км/час в среднем.

30 июля днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). 30 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 30 июля ожидается температура от 20 до 29°С в течении дня, сильный ветер 11-18 км/час и легкая облачность.