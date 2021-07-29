Межбанк: итоги четверга

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ опять перешли от роста к снижению. При этом к закрытию торгов они вернулись на тот же уровень, на котором закрылись два дня назад.

Близость конца месяца предопределила характер сегодняшних торгов. Часть импортеров, которая по той или иной причине оставила покупки валюты на конец месяца, поторопилась с утра закрыть свои потребности. С утра число заявок на покупку временами в 2 раза превышало число на продажу, но уже к обеду ситуация изменилась на противоположную. Котировки пошли вниз, медленно, но неуклонно возвращаясь к тому уровню, с которого вчера стартовал рост. Продавцы сегодня тоже были не особо активны: выплаты компенсации НДС экспортерам обеспечили часть из них гривной. В целом, рынок к концу дня нащупал уровень, который устраивал обе стороны. Национальному банку вмешиваться не пришлось.

Закрыли торги четверга на 6,5 копеек на покупке и 7 копеек на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,88/26,90 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись еще шире, чем в среду: спред на старте составил 12 копеек. Продавцы подняли ценник на продажу до 27 гривен, рассчитывая, что запаниковавшие покупатели пойдут у них на поводу, но этого не произошло. Первая сделка по цене 26,91 гривен прошла в 09:45. До 12 часов торговля проходила в непосредственной близости от уровня 26,90. Но как только покупатели начали убывать, котировки опустились ниже этого уровня. Спекулянты попытались было качнуть рынок вверх, но быстро бросили эту бесполезную затею. После обеденного перерыва сделки шли между 26,86 и 26,88 гривен, покупатели решили, что это нормальная цена, а продавцам уже было некуда деваться. К концу торгов ценники еще понизили на 1 копейку, фактически вернувшись к уровню закрытия вторника.

Котировки закрытия – 26,855/26,87 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 51 млн по сравнению со средой и составил 161 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8965 гривен. Официальный курс доллара на 30 июля установлен на отметке 26,8867 гривен за доллар, рост на 2,39 копейки. Официальный курс евро на 30 июля установлен на отметке 31,9239 гривны за евро, рост на 22,18 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1882. После вчерашнего вечернего заседания ФРС США по вопросу процентной ставки доллар упал по отношению к другим ведущим мировым валютам, а евро, воспользовавшись ситуацией, вырос до 1,1889 доллара.

Российский рубль, воспользовавшись слабостью американского доллара и возобновившимся ростом мировых цен на нефть, укрепился почти до 73 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он зажат в узком диапазоне 73,02-73,07 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали в основном по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Интрига завтрашнего дня в том, что, кроме конца недели, завтра также конец второго летнего месяца. Основные операции на рынке будут проводить те, кто по какой-то причине оставил покупки и продажи на последний день, и завтра им придется находить консенсус. После обеда свои валютные позиции начнут закрывать коммерческие банки, поэтому торговля будет динамичной вплоть до конца торгов. Скорее всего, помощь Национального банка завтра не потребуется: банки отлично научились закрывать месяц самостоятельно. Но в случае возникновения перекоса регулятор будет готов прийти на помощь.

Наличный рынок, довольно инертно отреагировавший на вчерашний скачок курса на межбанке, к вечеру продолжил снижать ценники: доллар, который утром продавали по 26,98 гривен, под вечер отдавали по 26,93 гривен. Завтра до 11-12 утра есть шанс, что он подешевеет еще на пару копеек, а вот в обед и после обеда за подешевевшим долларом могут прийти покупатели, поэтому к вечеру будет повод вернуться на утренние позиции.

Наличный евро завтра будет больше ориентироваться на рынок FOREX, чем на ситуацию в Украине. Если рост евро в мире продолжится, то завтра мы увидим более высокие цены, в противном случае его будут продавать по 31,90-31,95 гривен, как и сегодня.

Что касается наличного рубля, завтра дешевых предложений будет немного: основная масса обменников продолжит продавать его в пределах 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Если же рубль в мире укрепится еще сильнее, не исключено, что и в столице ценник на наличный рубль поднимут на пару копеек.