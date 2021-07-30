30 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день дружбы, День "Поделитесь обнимашками", День системного администратора, Всемирный день вышивания, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день сноркелинга, сообщает УНИАН.

В Украине - День системного администратора, в США - День чизкейка, День корявости, Фестиваль воздушных шаров, День разговора в лифте, День поддержки общественного образования, День книги в мягкой обложке, День тестя и свера, День информаторов, в Таджикистане - День работников пожарной охраны, на Кубе - День мучеников революции, в Марокко - День трона, в Малайзии - День рождения султана Паханга, в Австралии - Школьный день дерева, на Бермудах - День Сомерса.

Памятные даты 30 июля, годовщины и события

В этот день в 1935 году британское издательство "Penguin Books" совершило революцию в издательском деле - выпустило первую в мире "карманную" книжку. Идея выпуска дешевых (по цене 10 сигарет) книжек в исключительно мягкой обложке и карманного формата, прародителем которой является глава издательства Аллен Лейн, обеспечила массовые тиражи как популярных, так и классических произведений.

В 1956 году официальный девиз США "In God We Trust" появился на американских долларах. Эта фраза взята из гимна страны, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Впервые она была использована в 1864 году Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом 2 цента.

30 июля 1984 года состоялась премьера многосерийного телесериала "Санта-Барбара". Он транслировался по 15 января 1993 года на телеканале NBC. Всего снято 2137 серий.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 июля чтит память великомученицы Марины Антиохийской, которая стала жертвой гонений на христиан. Также церковь чтит память преподобного Лазаря Галисийского. Другие названия праздника: "Марина с Лазарем", "Огненная Мария", "Зори с лазорями". В народе святая Марина ассоциировалась с большой водой, точнее с большим дождем, а преподобный Лазарь - с лазоревыми отблесками молний.

Что сегодня нельзя делать

У предков было поверье, что в этот день нельзя смотреть на зарницы.

Приметы на 30 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

гроза - осень будет дождливой, а зима - с метелями;

день жаркий - зима будет холодной;

зарницы голубые - будет много орехов;

дождь - к перемене погоды.

Именины 30 июля

Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники.