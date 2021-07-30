Из-за аварии на ж/д задерживаются поезда: список рейсов

В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд поездов, сообщает Корреспондент.

Об этом утром в пятницу, 30 июля, заявляет пресс-служба Укрзализныци. Уточняется, что авария произошла на железнодорожном переезде вблизи станции Решетиловка.

"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет" , - говорится в сообщении.

Из-за инцидента по состоянию на 5:30 ожидались задержки следующих рейсов: