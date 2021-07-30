Из-за аварии на ж/д задерживаются поезда: список рейсов
В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд поездов, сообщает Корреспондент.
Об этом утром в пятницу, 30 июля, заявляет пресс-служба Укрзализныци. Уточняется, что авария произошла на железнодорожном переезде вблизи станции Решетиловка.
"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.
Из-за инцидента по состоянию на 5:30 ожидались задержки следующих рейсов:
- №19 Попасная - Киев - до 4 часов;
- №125 Константиновка - Киев - до 4 часов;
- №26 Киев - Константиновка - до 3 часов;
- №138 Хмельницкий - Лисичанск - до 3 часов.