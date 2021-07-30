В украинских городах появились картонные автомобили

Европейская служба такси Bolt, которая представлена, в том числе в Украине, решила привлечь внимание общественности к проблеме неправильной парковки. С этой целью она установила в ряде городов необычные «автомобили», сообщает АвтоПортал.

В рамках пиар-кампании Болт «разбросал» по наиболее посещаемым местам Киева, Харькова, Львова и Одессые бумажные макеты машин (судя по фото, выполненные в масштабе 1:2), которые служат наглядным примером неправильной парковки.

На каждом из «транспортных средств» большими буквами нанесена надпись «Не мешай!». В данном случае имеется в виду тот факт, что автомобиль нужно ставить на стоянку «с умом», не создавая помехи другим водителям, велосипедистам, пешеходам и т.п.