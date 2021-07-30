Что ожидается на валютном рынке в последний рабочий день июля

В последний рабочий день недели и месяца на межбанковском валютном рынке﻿ ожидается менее активная торговля, чем в предыдущие дни.

Абсолютное большинство импортеров уже купило нужные для оплаты объемы валюты, сегодня их могут привлечь разве что низкие цены. В то же время и экспортеры, которым за последние 4 дня выплатили около 7 млрд гривен в рамках компенсации налога на добавленную стоимость, обеспечены гривной и не будут торопиться с продажами. Основные операции на рынке будут проводить те, кто по какой-то причине оставил покупки и продажи на последний день, и сегодня им придется находить консенсус. После обеда свои валютные позиции начнут закрывать коммерческие банки, поэтому торговля будет динамичной вплоть до конца торгов. Скорее всего, помощь Национального банка сегодня не потребуется: банки отлично научились закрывать месяц самостоятельно. Но в случае возникновения перекоса регулятор будет готов прийти на помощь.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,80/26,90 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в четверг утром продавали по 26,98-26,99 гривен. К вечеру, реагируя на снижение на межбанке, ценник опустили до 26,92-26,93 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,93 гривен. В первой половине дня доллар может подешеветь до 26,90-26,91 гривен, а в обед и после обеда за подешевевшим долларом могут прийти покупатели, поэтому к вечеру будет повод вернуться к утренним ценам.

Евро на рынке FOREX в четверг продолжил рост, начавшийся в среду, и поднялся до 1,1891 доллара. Утром пятницы евро торгуется в узком диапазоне 1,1876-1,1892 доллара. Наличный евро в четверг утром продавали по 31,85-31,88 гривен, к вечеру он подорожал до 31,90-31,93 гривен. По такой же цене его начнут продавать и сегодня утром, а дальше все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара.

Российский рубль в четверг укрепился с 73,55 почти до 73,00 рублей за доллар, но к вечеру опять начал снижаться. Состоянием на 8:00 пятницы он торгуется в узком диапазоне 73,29-73,34 рубля за доллар. Наличный рубль в четверг продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене. Периодически возможны появления предложений по 3,64 гривны, но, как правило, их быстро разбирают, и больших объемов там нет.