Украинские COVID-сертификаты не гарантируют выезд за границу

Украинские COVID-сертификаты не гарантируют выезд за границу

Руководитель направления по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник заявил, что украинские электронные COVID-сертификаты все еще находятся на этапе бета-тестирования, сообщает Деловая столица.

Баник отметил, что COVID-сертификаты сейчас — все еще на этапе бета-тестирования, поскольку "нашлись некоторые недостатки во взаимодействии с eHealth" (электронной системой здравоохранения).

Баник надеется, что через несколько недель сертификаты уже будут доступны в приложении "Дія".

"Но это не означает, что за ними уже можно будет ехать за границу. Чтобы украинский ковидный сертификат признавался за рубежом, нужно не только настроить его технически, но и подписать соглашения с другими странами о признании этого документа", — подчеркнул он.

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