Украинские COVID-сертификаты не гарантируют выезд за границу
Руководитель направления по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник заявил, что украинские электронные COVID-сертификаты все еще находятся на этапе бета-тестирования, сообщает Деловая столица.
Баник отметил, что COVID-сертификаты сейчас — все еще на этапе бета-тестирования, поскольку
"нашлись некоторые недостатки во взаимодействии с eHealth" (электронной системой здравоохранения).
Баник надеется, что через несколько недель сертификаты уже будут доступны в приложении "Дія".
"Но это не означает, что за ними уже можно будет ехать за границу. Чтобы украинский ковидный сертификат признавался за рубежом, нужно не только настроить его технически, но и подписать соглашения с другими странами о признании этого документа", — подчеркнул он.