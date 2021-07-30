Украинские COVID-сертификаты не гарантируют выезд за границу

Руководитель направления по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник заявил, что украинские электронные COVID-сертификаты все еще находятся на этапе бета-тестирования, сообщает Деловая столица.

Баник отметил, что COVID-сертификаты сейчас — все еще на этапе бета-тестирования, поскольку "нашлись некоторые недостатки во взаимодействии с eHealth" (электронной системой здравоохранения).

Баник надеется, что через несколько недель сертификаты уже будут доступны в приложении "Дія".