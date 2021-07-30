В Кропивницком начали вакцинировать в автобусах

В Кропивницком желающих начали вакцинировать от COVID-19 в автобусах. В пятницу, 30 июля, на прививки приглашают жителей Завадовки и Савиновки, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что с 9:00 до 12:00 медики будут ждать желающих вакцинироваться на конечной остановке маршрута №8, а с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котового.

В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей старой Балашовки, возле магазина Дельта. Параллельно, в то же время пункт вакцинации будет работать на Кущевке по улице Водопьянова возле 30-й школы.