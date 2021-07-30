Аграрная Украина: почему продукты стоят дороже, чем в Польше и США

Недавние соцопросы подтверждают факт, известный большинству украинских семей: мы в среднем тратим на еду половину своих доходов, сообщает УНИАН.

Это больше, чем в некоторых африканских странах и даже путинской России, где на продукты уходит около трети зарплаты. И уж точно не идет ни в какое сравнение с США и развитыми европейскими государствами, жители которых тратят на еду менее 10 процентов своих доходов.

Первое объяснение, которое приходит в голову, – зарплаты за границей больше. Но это верно лишь отчасти. В такой крупной аграрной стране, как Украина, которая кормит своим зерном практически весь мир, продукты в магазинах стоят, иногда – в разы, дороже, чем за границей.

Продукты в Украине стоят дорого при невысоком уровне зарплат ﻿

Украинцы, которые живут в Польше и навещают периодически родную страну, не могут понять, как здесь работает ценообразование. Почему все продукты стоят так дорого при нашем невысоком уровне зарплат, и почему с каждым годом цены только растут.

К примеру, вот цены на типичные для каждой семьи продукты в торговой сети Польши Stokrotka в перерасчете на украинскую валюту.

Сливочное масло (200 грамм) там стоит около 32 гривен, молоко (1 литр) – 19 гривен, сахар (1кг) – 12 гривен, яйца (десяток) – 45 гривен, сосиски хорошего качества – от 48 гривен.

При этом, в польских супермаркетах можно купить множество вкусностей по приятным ценам – скажем, банка шоколадной пасты Nutella обойдется в 80 гривен, тогда как у нас она стоит 150 гривен.

А вот стоимость такого же набора продуктов в cамой богатой стране мира – США, в сети супермаркетов Target.

Здесь сливочное масло обойдется в 70 гривен за почти полкило, кварта молока (чуть меньше литра) – 22 гривны, сахар – 27 гривен, 18 яиц – 37 гривен, сосиски – от 80 гривен. Плюс налог с покупки: от 0 до 15 процентов в зависимости от штата.

Шмыгаль похвастался "рекордным" уровнем средней зарплаты

Разница с украинскими супермаркетами ощутимая. К слову, средняя зарплата в США составляет около 4,2 тысячи долларов в месяц, в Польше – 1,5 тысячи долларов, а в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль на днях похвастался выходом на "рекордный" уровень более 500 долларов.

Казалось бы, с таким высоким уровнем цен на продукты питания украинские аграрии должны жить в роскоши и богатстве, ездить на дорогих авто и проводить отпуск на Мальдивах, но в реальности – часто их зарплаты меньше, чем средние по Украине.

Это означает, что наши деньги с покупок продуктов идут посредникам или в госказну.

Все решает государственная аграрная политика

К сожалению, тот факт, что Украине повезло иметь самые плодородные в мире черноземы и собирать рекордные урожаи, большой роли для ценообразования на отечественном продовольственном рынке не играет. Все решает государственная аграрная политика.

В той же Польше фермеры, садоводы, молочники и владельцы мясных ферм получают миллиарды долларов дотаций от государства – как и в любой другой стране Евросоюза. Это позволяет им продавать и экспортировать продукцию намного дешевле.

В Украине же на поддержку сельхозпроизводителей в год выделяется эквивалент жалких 150 миллионов долларов, которых на всех не хватает. Кому из аграриев повезет, тот в лучшем случае получит от государства 2-3 тысячи долларов, но вряд ли это можно назвать хорошей инвестицией в бизнес.

В Украине постоянно дорожают ресурсы

К тому же, в нашей стране постоянно дорожают энергия, вода и прочие ресурсы. Можно представить, сколько электричества потребляет молокозавод, колбасный цех или предприятие по заморозке овощей и фруктов, и какой им в конце месяца придет счет. Поэтому, как только дорожают различные виды энергоресурсов, – украинцам нужно готовиться и к подорожанию продуктов.

А еще производители платят налоги, и для них не предусмотрены практически никакие льготы. Например, в Украине ставка налога на добавленную стоимость для молока составляет 20 процентов, тогда как в Польше действует специальная ставка – 5 процентов. Ведь там понимают, насколько важно обеспечить население недорогими и полезными продуктами питания, а у нас, видимо, нет.

В итоге, все эти расходы перекладываются на плечи украинских покупателей, которые вынуждены отдавать половину своих зарплат на продукты, ведь выбора у нас просто нет. Не случайно, некоторые отдают предпочтение импортным товарам, потому что те, даже с учетом таможенных сборов, оказываются дешевле украинских.

Какая власть, такие цены и зарплаты

На вопрос: как же Украина до этого докатилась? - есть простой ответ: какая власть, уровень государственного менеджмента и состояние национальной экономики, такие цены и зарплаты. Видимо, доступность продуктов питания и общий уровень благосостояния никогда не были реальными приоритетами наших чиновников и политиков.

Совершенно очевидно, что так быть не должно. В XXI веке в любой цивилизованной стране граждане должны думать не о том, как прокормить себя, семью и заплатить за коммуналку, а как развиваться самому, помогать близким и родной стране стать лучше.