Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донбасса. На самом деле "учреждение" массово готовило подростков для пополнения террористических группировок так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка.

Подростки, среди которых, в основном, девушки:

проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;

имели "воинские звания";

обязаны были носить военную форму.

"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору.

Установлено, что "курсантов" идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донеччины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".

По материалам СБ Украины организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: