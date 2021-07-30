В Украине будут судить преступника, который готовил подростков для службы в "ДНР"
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донбасса. На самом деле "учреждение" массово готовило подростков для пополнения террористических группировок так называемой "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи органов безопасности задокументировали, что по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежнего обычного школьного кружка.
Подростки, среди которых, в основном, девушки:
- проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;
- имели "воинские звания";
- обязаны были носить военную форму.
"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору.
Установлено, что "курсантов" идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донеччины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством".
По материалам СБ Украины организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
- ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).