Греция усилит контроль за COVID-мерами

В Греции на популярных курортах полицейские будут контролировать соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Новое время.

Власти решили усилить присутствие полиции на островах таких как Миконос и Иос, поскольку возникла обеспокоенность касательно того, что местные предприниматели не соблюдают меры безопасности, направленные на сдерживание пандемии.

Только на Миконос отправили 186 сотрудников правоохранительных органов по сравнению с 56, размещенными там в это время в 2020 году.