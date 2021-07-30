Хитрые и патриотические: какими себя видят украинцы

Результаты фокус-группового исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Груп" в период с 10 по 15 июня 2021 года свидетельствуют, что украинцы, описывая себя, указывают, что обладают свободолюбием и патриотичностью, однако называют и отрицательные черты, которые им присущи, сообщает Depo.ua.

Большинство респондентов указали, что украинцам присущи такие черты, как свободолюбие, гостеприимство, хозяйственность, патриотизм и трудолюбие.

Однако указанные ими черты имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Например, свободолюбие украинцев не дает нам надолго объединиться вокруг одной идеи и стать сплоченными.

Также украинцы указали, что владеют хитростями в жизненных вопросах, что дает возможность находить нестандартные решения в проблемных ситуациях.

Кроме того, едва ли не единственной отрицательной чертой, на которую указали украинцы, была неспособность объединяться надолго. Эту черту можно объяснить отсутствием национальной идеи, которая бы объединяла всех граждан, жителей разных регионов.

Исследование также показывает, что взгляды респондентов на самих себя и окружающий мир пестрят противоречивыми мнениями и убеждениями, серьезными диссонансами в восприятии себя и экзогенного к себе.