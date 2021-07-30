В Минздраве назвали перечень условий для вакцинации детей

Министерство здравоохранения Украины назвало условия для вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Итак, ребенок от 12 лет может вакцинироваться препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech при следующих условиях:

он имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни на COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации

с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации

он уезжает учиться в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации

он является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19

он приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет документы в подтверждение этого

Чтобы получить прививку, родители детей в возрасте от 12 до 15 лет или же дети в возрасте от 16 до 17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу.

Врач должен выдать один из следующих документов:

медицинское заключение о наличии у ребенка сопутствующей патологии, в частности онкопатологии, отсутствие противопоказаний к прививке вакциной Comirnaty и рекомендации провести эту прививку;

справку в произвольной форме с рекомендацией провести прививки вакциной Comirnaty после рассмотрения документов, дающих основания для вакцинации:

документальное подтверждение изменения места жительства (объединение семьи) и выезда в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;

документальное подтверждение выезда на учебу в страны, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;

документальное подтверждение участия в международных мероприятиях в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат подтверждающий вакцинацию против COVID-19;

документальное подтверждение введения первой дозы вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech у ребенка за рубежом.

После получения нужного документа от врача нужно позвонить в удобный центр массовой вакцинации или пункт прививки (перечень и контакты: list.covid19.gov.ua) и, при условии наличия там вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, записать ребенка на прививку.

На вакцинацию обязательно нужно взять с собой все документы, приведенные выше.