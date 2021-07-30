Литва пригрозила Беларуси санкциями

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна призвала Беларусь прекратить организовывать миграционный кризис на границе. В противном случае Вильнюс намерен на уровне ЕС поднять вопрос введения новых санкций в отношении Минска, сообщает Корреспондент.

"Если Беларусь по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси. Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения", - заявил Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что Литва актуализирует этот вопрос в ЕС, если Беларусь не предпримет никаких действий.