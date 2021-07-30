Межбанк: конец месяца не нарушил сложившийся тренд

В последний день месяца котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжили снижение.

К 15:00 покупатели понизили свой ценник до 26,79 гривен, а продавцы были вынуждены опустить его до 26,82 гривен. Снижение произошло, несмотря на вмешательство Национального банка, который в первой половине торговой сессии провел интервенцию на покупку доллара, удовлетворяя все заявки на продажу в районе 26,81 гривен. По информации портала «Курс Украины», регулятор таким образом пополнил свои резервы еще на 20 млн долларов.

Параллельно падали цены и на наличном валютном рынке. Утром курс доллара в обменниках Киева находился на уровне 26,92-26,93 гривен, а к обеду доллар предлагали уже по 26,90 гривен. После обеденного перерыва появились предложения по цене 26,89 гривен: таким образом, и на наличном рынке обновили годовой минимум по доллару.

Евро на FOREX, продолжая начавшийся в среду рост, к обеду поднялся до отметки 1,1907 доллара. Выше пробиться не удалось, и он опустился на 20 пунктов ниже. Наличный евро под влиянием двух разнонаправленных факторов остался на прежнем уровне: как и вчера, сегодня его продают по 31,88-31,91 гривен. По словам операторов валютного рынка, спрос на евро сегодня вырос.

Российский рубль в первой половине дня укрепился до 72,88 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль пока никак не отреагировал на это: сегодня его все так же продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей: более дешевые предложения сегодня встречаются крайне редко.