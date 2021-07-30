Бельгия предоставит Украине судно для экологического мониторинга морей

Украина получит от Королевства Бельгия исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей, сообщает Укринформ.

"Украина и Королевство Бельгия заключили меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов. Документ подписали Бельгийский федеральный офис по научной политике, Бельгийский королевский институт естественных наук и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

Этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика".

В Министерстве отметили, что судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например, высокоточные эхолоты.

"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам.

Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды. Спасибо бельгийской стороне за такую помощь, что усилит экологический мониторинг Черного и Азовского морей", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода.

В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море.