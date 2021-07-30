В ВСУ назначена первая женщина-командующий - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходов НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский" , - приводит слова Тарана пресс-служба Минобороны.

"Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины" , - заявил министр.

Также Таран отметил, что сейчас почти четверть общей численности ВСУ - это женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Он отметил, что ждет от назначенной руководительницы Командования наведения порядка в медицинской службе, совершенствование процессов медицинского обеспечения армии, создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, уменьшение коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих Медицинских сил.