Валютный рынок: итоги пятницы

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжили снижение. Был установлен новый годовой минимум.

Последний рабочий день недели и второго летнего месяца не принес каких-либо сюрпризов. Как мы и предполагали, желающих оставить дела на пятницу оказалось немного. Активность покупателей в начале торгов была настолько низкой, что спасать продавцов валюты вышел Национальный банк. Регулятор выкупил самые дешевые заявки на продажу в районе уровня 26,81 гривен и ушел, предоставив участникам торгов самим находить компромисс.

В дальнейшем сделки проходили в узком диапазоне 26,80-26,83 гривен, и только к концу дня, когда покупатели ушли, был зафиксирован новый годовой минимум на уровне 26,70 гривен на покупке. Впрочем, он был выставлен кем-то из спекулянтов и вряд ли может приниматься во внимание. Реально закрыли торги на уровне 26,78 на покупке и 26,805 гривен на продаже, что тоже ниже предыдущих дней. Закрыли торги пятницы на 7,5 копеек на покупке и 6,5 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,80/26,90 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись так же широко, как и в предыдущие дни: спред на старте составил 10 копеек. Продавцы подняли ценник на продажу до 26,90 гривен, но желающих покупать по такой цене не было, и они начали снижать его, пока не прошла первая сделка по цене 26,84 гривен. Около 10:20 появился Национальный банк. Он аккуратно, чтобы не потревожить рынок, выкупил несколько заявок на общую сумму 20 млн долларов – и ушел с рынка «по-английски».

После ухода регулятора котировки провалились было до 26,80/26,82, но потом покупатели все же решили не рисковать и начали откупать валюту, что привело к росту буквально на 2-3 копейки. После обеда сделки проводили банковские казначеи в пределах 26,81-26,83 гривен, а к закрытию на рынке остались практически одни продавцы.

Котировки закрытия – 26,78/26,805 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 23,5 млн по сравнению с четвергом и составил 184,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8159 гривен.

Официальный курс доллара на 2 августа установлен на отметке 26,8168 гривен за доллар, снижение на 6,99 копеек. Официальный курс евро на 2 августа установлен на отметке 31,8946 гривны за евро, снижение на 2,93 копейки. Наличный доллар сегодня терял в цене вплоть до самого вечера. Традиционного пятничного спроса на подешевевшую валюту не было, поэтому к вечеру оптовые обменные пункты были вынуждены опустить ценник до 26,88 гривен. Это новый годовой минимум на наличном рынке.

Некоторые аналитики предсказывают, что в августе доллар может подешеветь до 26,50 гривен, мотивируя это ростом поступлений валюты от продажи агропродукции.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1861. Сегодня евро вырос до отметки 1,1907 доллара, но затем попал под волну продаж, приуроченных к закрытию месяца, и опустился до 1,1850 доллара. Наличный евро также подешевел до 31,82-31,85 гривен

Российский рубль, воспользовавшись слабостью американского доллара, сегодня укрепился до 72,80 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он зажат в узком диапазоне 73,04-73,10 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и всю предыдущую неделю, продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.