Астрономы засняли ближайшую к Земле экзопланету

Астрономы засняли экзопланету Coconuts-2b, которая движется на экстремальной далекой от своей звезды орбите. Дистанция от планеты от звезды более чем в 6 тысяч раз больше радиуса земной орбиты. Траектория движения Земли вокруг Солнца на среднем расстоянии около 149,6 млн км, сообщает Обозреватель.

Ученые из Гавайского университета (США) сообщили, что данная планета находится всего в 35 световых годах от Солнца. Поэтому Coconuts-2b – самая близкая из напрямую снятых экзопланет, пишет Astrophysical Journal Letters.

Отмечается, что Coconuts-2а еще молодая и сравнительно холодная звезда. Ее ориентировочный возраст до миллиарда лет, а размером она втрое меньше Солнца, чей радиус 696 340 км. По подсчетам астрономов, полный оборот по орбите вокруг звезды составляет рекордные 1,1 млн лет.

Планета Coconuts-2b и ее звезда. Источник: Astrophysical Journal Letters

Coconuts-2b является газовым гигантом, где средняя температура может достигать отметки в +160 градусов по Цельсию. Масса экзопланеты в шесть раз больше самой крупной планеты в Солнечной системе Юпитера.

Добавим, что название Coconuts-2 не переводится с английского, как "кокосы", а является сокращеним от названия COol Companions ON Ultrawide orbiTS ("Холодные партнеры на сверхшироких орбитах"), на основе которого и было сделано открытие.

Экзопланета – это планета, что находится вне Солнечной системы.