70% граждан Молдовы хотят в Евросоюз

Более 70% граждан Молдовы поддерживают присоединение страны к Европейскому союзу, а более 40% молдаван выступают за объединение с Румынией. Об этом свидетельствуют данные исследования Поствыборный барометр, проведенный компанией Date Inteligente, сообщает Корреспондент.

Согласно представленным в пятницу результатам опроса, 71,6% респондентов поддерживает присоединение Молдовы к Евросоюзу, 37,5% - за присоединение республики к Евразийскому союзу. При этом присоединение Молдовы к НАТО поддерживает 27,7%. Вопросы задавались отдельно по каждому варианту.

Также, 41,2% выступают за объединение Молдовы с Румынией, а 20,4% респондентов выступают за восстановление СССР, 48,1% - за выход Молдавии из СНГ.Согласно опросу, 25,3% граждан поддерживает признание независимости "Приднестровской Молдавской Республики".

В рейтинге доверия к политикам лидирует президент Майя Санду (38,9%). Далее следуют председатель ПСРМ Игорь Додон (20,3%), председатель партии Шор Илан Шор (5,7%), председатель ПКРМ Владимир Воронин (4,3%), председатель Нашей партии Ренато Усатый (3%). Более половины участников опроса (52,4%) считают, что дела в Молдове движутся в правильном направлении, иначе считают - 36,4%.