Президента убедили, что Чаус ценный свидетель против Порошенко - эксперт

Не давая сотрудникам НАБУ задержать Чауса, подчиненные Баканова уже сами совершили преступлений больше, чем беглый экс-судья, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом пишет в Telegram глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Он напомнил, что НАБУ еще в 2017 году получило постановление суда, согласно которому в случае задержания Чауса его нужно доставить в суд для избрания меры пресечения. Исполнить это постановление обязаны именно сотрудники НАБУ.

СБУ же, удерживая у себя беглого экс-судью, превышает свои судебные полномочия, пишет Шабунин.

"Что будет дальше: В СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то другое дело, о котором не было известно ранее, чтобы обосновать свои незаконные действия, коррупционное дело Чауса руками Венедиктовой заберут из НАБУ также в СБУ" чтобы Чаус был под исключительным контролем СБУ" , - предполагает Шабунин.

"Для чего все это: кто-то убедил президента, что Чаус ценный свидетель против Порошенко. Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко" , - считает Шабунин.

По его мнению, за сегодня укрывающие Чауса СБУ-ушники совершили уже больше преступлений, чем сам беглый экс-судья.