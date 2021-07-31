Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе укрепление национальной валюты к иностранным продолжилось. При этом доллар установил новый годовой минимум по отношению к гривне.

Торги на межбанковском﻿ валютном рынке открылись в понедельник 26 июля на отметке 26,96/27,06 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Число желающих продать валюту стабильно превышало число покупателей, поэтому Национальный банк четыре из пяти дней недели проводил интервенции по методу «выбора лучшей цены», выкупая самые дешевые заявки на продажу и не допуская чрезмерного укрепления гривны. Во вторник 27 июля ему пришлось провести три интервенции подряд (в том числе две интервенции «по единому курсу») и выкупить с рынка 76 млн долларов, но это не помешало гривне укрепиться, а безналичному доллару – подешеветь. Только в среду 28 июня, после очередного появления НБУ на рынке была предпринята попытка сломать нисходящий тренд. Но все, чего добились спекулянты, игравшие на повышение – это рост до 26,94/26,98 гривен (покупка/продажа), откуда экспортеры вновь активизировали продажи валюты. В четверг падение доллара возобновилось, а в пятницу – усилилось. Был зафиксирован новый годовой минимум и на покупке, и на продаже. Закрыли неделю на отметке 26,78/26,805 гривен – на 25,5 копеек на позиции «бид» и на 25 копеек на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в обменниках Киева за неделю снизился на 20 копеек. Утром понедельника 26 июля его продавали в столице по 27,08-27,10 гривен, а к вечеру пятницы наличный «американец» подешевел до 26,88-26,90 гривен. Стоит отметить, что наличный доллар вторую неделю подряд остается дороже безналичного.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе рос пять дней подряд. За это время он поднялся с отметки 1,1762 доллара в понедельник до 1,1907 доллара в пятницу, и только к концу дня пятницы несколько скорректировал свой рост. Закрыли неделю на уровне 1,1868 – на 96 пунктов выше, чем неделей ранее. В Украине курс наличного евро оказался под влиянием двух разнонаправленных факторов: роста на FOREX и снижения наличного доллара к гривне, которые уравновесили друг друга. Утром понедельника 26 июля евро продавали по 31,85-31,90 гривен; во вторник 27 июля ценник опустился до 31,72-31,75 гривен, но затем евро опять вырос в цене. К вечеру пятницы 30 июля его вновь продавали по 31,85-31,90 гривен; можно утверждать, что цена наличного евро по итогам недели осталась прежней.

Российский рубль в течение всей недели демонстрировал укрепление к американскому доллару. С 74,30 он вырос до 72,80 рублей за доллар благодаря ослаблению американского доллара против других ведущих валют и возобновлению роста мировых цен на нефть. Закрыли неделю на отметке 73,12 рубля за доллар – на 76 копеек лучше, чем неделей ранее. Синхронное укрепление гривны и российского рубля привело к тому, что цена наличного рубля в течение недели оставалась стабильной на уровне 3,64-3,67 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

В понедельник начинается новый месяц. По традиции, в начале каждого месяца нерезиденты конвертируют полученные дивиденды, покупая валюту. Это может немного укрепить позиции покупателей на межбанковском валютном рынке, однако вряд ли сможет переломить установившийся нисходящий тренд по доллару. Рост предложения валюты от экспортеров, прежде всего, продавцов агропродукции, будет только увеличиваться. Поэтому можно не сомневаться в том, что гривна попытается на следующей неделе установить новые годовые максимумы по отношению к доллару. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,70-27,10 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний евро в мире смещаем вверх: 1,1720-1,2060 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,50 до 32,10 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе в очередной раз попытается выйти вниз из коридора 73-75 рублей за доллар. И если нефть продолжит расти в цене, а американский доллар – падать к другим валютам, то шансы у рубля довольно неплохие. В Украине цена наличного рубля останется в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.