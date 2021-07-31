В "ЛНР" отменили комендантский час

В "Луганской народной республике" отменили комендантский час, который действовал с 2014 года. Отмена будет действовать всего два месяца – с августа по сентябрь. Исключение составят районы на линии фронта, сообщает Страна.ua.

Данное решение сегодня, 31 июля, подписал "глава республики" Леонид Пасечник.

Действие отмены продлится с 1 августа по 1 октября.

Городами, в которых не будет действовать отмена комендантского часа, являются Кировск, Первомайск, а также Славяносербский район.

Комендантский час в "ЛНР" действовал с 2014 года. Его время с 23:00 до 04:00. Его отмена ранее была непродолжительной - не более нескольких дней. Чаще всего она была связана с праздниками.

Отметим, что комчас отменен и в "ДНР" на все лето 2021 года.