На модуле МКС сильно упало давление

В проблемном российском модуле Звезда, где год назад обнаружили трещину, давление упало до 154 миллиметров ртутного столба, сообщает Корреспондент.

В служебном российском модуле Звезда Международной космической станции резко упало давление, рассказал экипаж станции.

Давление снизилось до 154 миллиметров ртутного столба. Для сравнения, весной, когда устраняли проблему с утечкой воздуха в переходной камере, оно было на уровне 405 миллиметров.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что снижение давления в отсеке модуля Звезда никак не связано со стыковкой модуля Наука.

"Прогнозируемое и вовсе не "резкое" падение давления в пока еще проблемной Звезде. И с МЛМ никак не связано" , - написал он в Twitter﻿.

Глава Роскосмоса отметил, что специально проверил отчеты главных операторов по давлению в промежуточной камере модуля Звезда. 14 июля оно составило 473 мм рт. ст., 20 июля - 273 мм рт. ст., 25 июля - 200 мм рт. ст., 28 июля (накануне стыковки) - 167 мм рт. ст., 29 июля - 160 мм рт. ст.

В Роскосмосе заверили, что давление будет поднято до 200 мм рт. ст. в течение суток.

Там уточнили, что работа по повышению давления является плановой.

Напомним, в августе 2020 года на МКС обнаружили первую трещину размером около 4 см. Ее заделали в ноябре временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла. Позже экипаж выявил еще несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.

После ремонта весной скорость падения давления снизилась.