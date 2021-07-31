Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра, 1 августа, советует Ракам быть внимательней при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями, сообщает УНИАН.

Овен

Воскресенье располагает к серьезным проблемам: падению авторитета, финансовым потерям, неудачным сделкам, поражениям, болезням. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

Телец

Будьте осторожны завтра при переходе улицы, остерегайтесь травм, отравлений. Если заболеете в воскресенье, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Обратите особое внимание на здоровье детей.

Близнецы

Не перекладывайте проблемы на чужие плечи. Завтра велика вероятность депрессивного состояния. Во избежание этого переключитесь на проблемы нуждающихся в помощи близких вам людей.

Рак

Воскресенье – день перемен и неожиданных поворотов судьбы. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность потери. Немногословность и умение анализировать события – верный шанс сохранить уверенность в своих силах.

Лев

Первая половина дня располагает к снижению жизненного потенциала. Недостаток энергии завтра может вызвать неудовлетворенность и агрессивность. Вторая половина дня окажется относительно спокойной.

Дева

Завтра вероятны финансовые трудности, ограбления, потеря ценной вещи. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Хороший день для путешествий, пеших прогулок.

Весы

Нерешенные проблемы могут привести завтра к тяжелой ситуации. Но ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности для того, чтобы исправить положение, нейтрализовать возникшие противостояния.

Скорпион

День неблагоприятный для заключения различного рода сделок или для переговоров. Не отправляйтесь в дорогу, не занимайтесь делами, которые связаны с поездками, даже поездки по городу следует свести к минимуму.

Стрелец

Завтра любое дело потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали. Жизнь снова готовит вам испытания – конфликты с людьми, от которых зависит ваше материальное положение. Сдерживайте эмоции, это поможет вернуть расположение окружающих.

Козерог

Не надо завтра ставить перед собой глобальные задачи. Возможно, что во второй половине дня вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. В воскресенье вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или близким.

Водолей

Ошибки и потакания собственным слабостям могут повлечь за собой финансовые потери. Не стоит пока вмешиваться в обычный ход событий – возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия.

Рыбы

Завтра будет благоприятный день для дальних поездок, путешествий, встреч с интересными людьми. Новые впечатления помогут вам избавиться от усталости, надоевшей обыденности и вернут вам бодрость и оптимизм. В личной жизни перед вами может встать дилемма, тяжелый выбор.