Какой автомобиль более стойкий к переворачиванию

Рассуждая об активной и пассивной безопасности конкретных моделей авто, автомобилист рано или поздно задумается, насколько велика вероятность переворачивания той или иной машины. И опасение это временами имеет основания, сообщает 24 Канал.

Переворачивание автомобиля на бок – тяжелый вид ДТП, который часто становится причиной травмирования и смерти людей. Но начать надо с того, что переворачивание машины на бок бывает двух видов: статическое и динамическое. И первое, и второе берется во внимание автопроизводителем при проектировании машины и тестируется при сертификации модели на предмет безопасности.

Когда машина движется на большой скорости, шансов перевернуться в ДТП у нее более чем достаточно

Статическое переворачивание – это когда машина опрокидывается набок, оказавшись на крутом косогоре одним бортом вниз. Устойчивость к такому опрокидыванию определяется шириной колеи и высотой центра тяжести. Последний фактор в свою очередь зависит от типа кузова, нагрузки, клиренса и диаметра колес (профиля шин). Но наибольшую опасность представляет переворачивание другого вида – динамическое, то есть то, что случается во время движения.

Динамическое переворачивание случается после неудачного маневрирования автомобиля – в результате определенных действий водителя с рулем и педалями или в результате ДТП, когда движение машины становится неконтролируемым. Такое переворачивание зависит не только от вышеупомянутых факторов, но и от скорости движения, колесной базы авто, настроек ходовой части, типа и чувствительности электронных систем безопасности, сцепных качеств шин.

Осенью 1997 года эти кадры обошли все мировые медиа: новейший Mercedes A-klasse шведские журналисты перевернули на редакционном тесте. Выпуск модели задержали для переделки подвески и ESP

Первая типичная ситуация, когда автомобиль рискует перевернуться на бок – объезд препятствия на большой скорости (так называемый лосиный тест), причем иногда достаточно 50 – 60 км/ч. Но при этом водитель должен крутить руль очень быстро – так, чтобы силы инерции, которые сопротивляются повороту и толкают авто вперед, преодолели силы, которые направляют машину по курсу, "указанному" передними колесами. Скажем проще: на ровной гладкой дороге рядовому водителю перевернуть на бок легковую машину очень трудно – при резком маневре она скорее всего не перевернется, а заскользит шинами и развернется – то есть произойдет занос.

Другое дело – высокие модели: внедорожники, пикапы, большие кроссоверы. Центр масс у них расположен выше, чем у легковушки, на 100 – 200 мм, и это важнейший фактор, который влияет на переворачивание. Отметим, что грамотный водитель, вовремя заметив, что машина после его маневра становится на два колеса, может скорректировать траекторию рулем (короткий полуоборот в обратную сторону) и "поставить" автомобиль снова на четыре колеса.

Шансов перевернуться у кроссоверов гораздо больше, чем у легковых авто

Второй типичный случай переворачивания автомобиля на ходу – следствие лобового столкновения "с перекрытием" или по касательной. Если у машины достаточно высокий центр масс, она после удара может, оттолкнувшись от препятствия, лечь на бок и в таком виде продолжить движение вперед, двигаясь по асфальту. Что-то сделать водитель здесь не способен, такие ситуации "запрограммированы" конструкцией передней части кузова и компоновкой тяжелых агрегатов.

Так испытывают автомобили на стойкость к статическому переворачиванию

Если коротко, более устойчивым к опрокидыванию будет автомобиль с широкой колеей, малым клиренсом, настроенной на скорость подвеской, эффективной системой стабилизации и... обутый в шины с посредственными сцепными качествами в поперечном направлении.

Рекомендация:

Устойчивость к переворачиванию – одна из существенных характеристик активной безопасности автомобиля. Учитывать ее как фактор при выборе машины или нет – дело каждого потенциального владельца. Но точно можно сказать одно: начиная эксплуатацию определенной модели, надо записать в свое водительское подсознание особенности его поведения, в том числе – и в экстремальных, нештатных ситуациях. И с учетом этого выработать у себя навыки управления именно этой моделью.